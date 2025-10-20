Las afiliaciones a la Seguridad Social crecen en septiembre en Elche y Crevillent; descienden en Santa Pola

Las afiliaciones a la Seguridad Social se incrementaron el pasado mes de septiembre en Elche y Crevillent, mientras que descendieron en Santa Pola.

En la actualidad, los tres municipios suman 107.588 trabajadores afiliados a la Seguridad Social, tras un noveno mes del año en el que en Elche se han sumado 2.197 afiliados a la Seguridad y en Crevillent 280.

En Santa Pola, las afiliaciones a la Seguridad Social se han reducido en septiembre en 861 trabajadores.

En el último año natural, en el periodo de septiembre de 2024 al mismo mes de este año, la evolución de los trabajadores con cotización a la Seguridad Social en la comarca del Baix Vinalopó ha sido positiva ya que la cifra ha crecido tanto en Elche como en Crevillent y Santa Pola. Concretamente, la cifra de afiliados a la Seguridad Social se ha incrementado en los últimos doce meses en 1.897 trabajadores dados de alta.