La afiliación a la Seguridad Social cae en agosto en Elche, Santa Pola y Crevillent

La afiliación a la Seguridad Social descendió en agosto en los tres municipios de la comarca del Baix Vinalopó.

En Elche fueron 1.581 los trabajadores y las trabajadoras que perdieron esa afiliación; en Crevillent fueron 272 y en Santa Pola en 269.

El Régimen General de la Seguridad Social ha sido en los tres municipios de la comarca el que más afiliación a destruido, al tiempo que, tanto en Elche como en Santa Pola, a lo largo del mes de agosto, se registraron altas de cotizantes.

No obstante, en el cómputo interanual, en el periodo comprendido entre agosto del pasado año y el mismo mes de este 2025, el balance es positivo por cuanto en Elche se ha sumado 1.873 cotizantes, en Santa Pola 407 y en Crevillent 97.

En los municipios de las comarcas del Medio y Alto Vinalopó la trónica general ha sido la misma, destacando, entre otras cifras, el descenso de 253 afiliaciones en la Seguridad Social de Elda; la caída de cotizantes de 287 en Petrer; o la reducción de 155 afiliaciones en Villena.