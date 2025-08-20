La afición franjiverde agota en apenas 20 minutos las entradas para el Elche – Atlético de Madrid

La afición del Elche vuelve a demostrar que es de Primera. Tras el récord histórico de abonados y el 'sold out' en el estreno liguero frente al Betis, en apenas 20 minutos los franjiverdes agotaron las 550 entradas para el sector visitante del Riyadh Air Metropolitano, donde el equipo se medirá al Atlético de Madrid este sábado 23 de agosto a las 19:30 horas.

El club rojiblanco facilitó 550 localidades al Elche, que decidió reservar un 10 % para la Federación de Peñas y otro 10 % para la grada de animación. Las 450 restantes salieron a la venta a las 10:00 horas de este miércoles 20 de agosto al precio de 30 €, y fueron adquiridas de inmediato por los abonados franjiverdes. Las entradas se enviarán de forma digital al correo electrónico facilitado a partir del viernes 22 de agosto.

Para facilitar el desplazamiento a la capital, el Elche Club de Fútbol ha organizado un viaje en autobús con salida el mismo sábado a las 07:00 horas desde el Martínez Valero y regreso tras el encuentro. El precio es de 35 € ida y vuelta.

Tras el empate frente al Real Betis en la jornada inaugural; la afición franjiverde responde de la misma forma que sus futbolistas: con mucha ilusión en este regreso a la máxima categoría del fútbol español.