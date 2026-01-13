Economía

Aesec estima que 2026 sea un año de crecimiento “moderado” para las empresas de servicios

Destaca que su tejido empresarial representa el 72 % del PIB de la provincia de Alicante

David Alberola García

Elche |

Calle Reina Victoria de Elche
Calle Reina Victoria de Elche | Onda Cero Elche

La evolución del turismo; el dinamismo de servicios a empresas como la logística, la consultoría o el mantenimiento ligado a inversión y a la actividad empresarial; y la con contención de costes y mejora de productividad como clave para sostener márgenes, son tres de los factores clave de los que va a depender este año la evolución a lo largo del mismo del tejido empresarial del sector servicios.

Así lo ha defendido este martes la Asociación de Empresas de Servicios de Elche y Comarca (Aesec) que ha recalcado que las estimaciones en el ámbito nacional, que son extrapolables a Elche, apuntan a que 2026 “va a ser un ejercicio de crecimiento moderado para la economía española y, en particular, para el sector servicios”, que, incide Aesec, “seguirá actuando como principal soporte de la actividad, aunque con un ritmo inferior al de los últimos años”.

Los costes de la energía, proveedores o salarios y la capacidad de

trasladarlos a precios en un entorno competitivo, junto a la dependencia de la evolución del del turismo y las tensiones en la productividad y disponibilidad de perfiles, de talento, en actividades de alto valor añadido son tres de los riesgos a los que se tendrá que hacer frente en los próximos meses.

Desde Aesec se ha puesto en valor que el tejido empresarial del sector servicios representa el 72 % del Producto Interior Bruto (PIB) provincial, lo que representa cuatro puntos más que la media nacional, con fuerte presencia de actividades turísticas, comerciales e inmobiliarias.

Además, la provincia de Alicante está situada entre las primeras de España por dimensión económica y demográfica (5ª en PIB y 4ª en población).

