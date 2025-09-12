El aeropuerto de El Altet de Elche supera los 13,4 millones de pasajeros en los primeros ocho meses de 2025

Cerca de 2,1 millones de pasajeros. Esta es la cifra récord que ha registrado en agosto el aeropuerto de El Altet de Elche.

Ha sido el mejor mes de agosto, el de vacaciones por excelencia, de la historia del aeropuerto, que en los primeros ocho meses del año acumula más de 13,4 millones de viajeros, que es una cifra que no hace mucho tiempo era lo que sumaba en todo un año.

El volumen de pasajeros del pasado mes ha crecido en un 5,4 % respecto al mismo mes del pasado año, al tiempo que el número de vuelos operados en el Aeropuerto Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’ se ha incrementado en un 6,9 %.

En el mes de agosto, el pasajero internacional ha vuelto a liderar el ranking del aeropuerto siendo mayoritarios los pasajeros procedentes de Reino Unido. A continuación, se han situado países como Alemania, Países Bajos, Francia y Bélgica.