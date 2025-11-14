El Aeropuerto Alicante-Elche supera los 17 millones de pasajeros a dos meses de acabar 2025

El aeropuerto de El Altet de Elche acumula en los primeros diez meses del año 17,2 millones de viajeros, lo que supone un incremento del 8,3 % respecto a periodo enero – octubre del pasado año.

El pasado mes de octubre, el incremento de pasajeros se ha cifrado en el 6 % respecto al mismo mes de 2024, registrando más de 1,9 millones de viajeros.

Tanto en el parámetro del acumulado del año como en la cifra mensual correspondiente a octubre, el Aeropuerto Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’ está en récords históricos.

El capítulo de tráfico internacional ha experimentado en octubre un aumento del 7,3 % respecto a hace un año, mientras que el nacional ha descendido en cuatro puntos y medio porcentuales.

Además, según los datos que maneja AENA, dentro del mercado internacional, Reino Unido continúa liderando la llegada de pasajeros al aeropuerto, seguido de Alemania, Países Bajos, Bélgica y Polonia.

En cuanto a las operaciones, el aeropuerto de El Altet registró el pasado mes un total de 11.931 vuelos, lo que representa el valor más alto de su historia e implica un incremento del 6 % respecto al mismo mes de 2024.

De enero a octubre se han operado hasta 107.455 movimientos, un 8,2 % más que en 2024.