El aeropuerto Alicante-Elche ‘Miguel Hernández' supera los 15 millones de viajeros en nueve meses

El aeropuerto de El Altet de Elche ha sumado en el mes de septiembre un nuevo récord de viajeros al registrar más de 1,9 millones de pasajeros. Eso supone un crecimiento del 6 % respecto al mismo mes del pasado año.

El tráfico internacional, que continúa siendo el mayoritario, ha crecido un 8 %, mientras que el nacional ha descendido en ese mismo índice.

El Aeropuerto Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’ acumula de enero a septiembre 15,3 millones de pasajeros, lo que representa un incremento del 9 % respecto a los primeros nueve meses del pasado año.

En el apartado de vuelos, desde enero hasta septiembre se han operado en el aeropuerto 95.524, un 8,5 % más que en 2024.