Turismo

El aeropuerto Alicante-Elche ‘Miguel Hernández' supera los 15 millones de viajeros en nueve meses

En septiembre ha sumado 1,9 millones de pasajeros, que supone un nuevo récord en un mes

David Alberola García

Elche |

Aviones en el Aeropuerto Alicante-Elche 'Miguel Hernández'.
Aviones en el Aeropuerto Alicante-Elche 'Miguel Hernández'. | EFE| Morell | Archivo

El aeropuerto de El Altet de Elche ha sumado en el mes de septiembre un nuevo récord de viajeros al registrar más de 1,9 millones de pasajeros. Eso supone un crecimiento del 6 % respecto al mismo mes del pasado año.

El tráfico internacional, que continúa siendo el mayoritario, ha crecido un 8 %, mientras que el nacional ha descendido en ese mismo índice.

El Aeropuerto Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’ acumula de enero a septiembre 15,3 millones de pasajeros, lo que representa un incremento del 9 % respecto a los primeros nueve meses del pasado año.

En el apartado de vuelos, desde enero hasta septiembre se han operado en el aeropuerto 95.524, un 8,5 % más que en 2024.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer