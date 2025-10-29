La aerolínea Vueling estrena en el aeropuerto Alicante-Elche conexión con Santander

La aerolínea Vueling ha inaugurado una nueva ruta directa entre el aeropuerto de El Altet de Elche y Santander.

La nueva conexión se ha estrenado este pasado martes y la ruta cuenta con dos frecuencias semanales (los martes y los sábados). Va a estar disponible durante toda la temporada de invierno 2025-2026.

Desde la aerolínea de bajo coste se ha destacado que con la nueva ruta a Santander refuerza la conectividad entre el Aeropuerto Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’ y el Aeropuerto 'Seve Ballesteros'-Santander, facilitándose con ello los desplazamientos tanto para viajeros de ocio como negocios entre la Comunitat Valenciana y Cantabria.

Además, Vueling ha explicado que se ha superado por primera vez el millón de asientos ofertados durante los meses de invierno, un 12,5 % más que el año anterior, consolidando su red de rutas nacionales e internacionales desde el aeropuerto de Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’.