Aena licita por más de 38 millones de euros las primeras asistencias técnicas de la ampliación del aeropuerto Alicante-Elche

La entidad Aena ha licitado por más de 38,2 millones de euros las primeras asistencias técnicas para los trabajos de ampliación del Aeropuerto de Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’, que es una iniciativa que globalmente supondrá una inversión de 1.154 millones de euros.

Las asistencias técnicas que se van a contratar se encargarán de la dirección de obra, control y vigilancia de las primeras actuaciones asociadas a la remodelación de las instalaciones aeroportuarias.

Desde Aena se ha considerado esa licitación como un paso “fundamental”, máxime, ha añadido la entidad, teniendo en cuenta “la envergadura de los distintos trabajos previstos, que convivirán con la operativa a pleno rendimiento” del aeropuerto ilicitano de El Altet y que “se llevarán a cabo por fases” a través de “un calendario para minimizar el impacto en los viajeros y usuarios”.

Aena ha reiterado que la ampliación proyectada en el aeropuerto “obedecerá a dos objetivos básicos” que pasan por dotarlo “de capacidad para atender el crecimiento futuro de su actividad y hacerlo con el foco puesto en la calidad, optimizando la experiencia de pasajeros y compañías aéreas.

El organismo estatal que gestiona el aeropuerto ha explicado que la piedra angular de la remodelación del mismo será “la ampliación del actual edificio terminal, que conllevará la prolongación del dique de embarque sobre la antigua Terminal 1 y la Terminal de Aviación General”. Ha apuntado que ese nuevo dique “permitirá gestionar la futura demanda de tráfico no Schengen, con un control de fronteras centralizado que se adapta a los nuevos requisitos de la normativa de la UE y con nuevas puertas de contacto para este tipo de tráfico que permitan mejorar la calidad del servicio a los pasajeros y aerolíneas”.

Eso implicará también la adecuación de la actual terminal a la nueva configuración, ganando superficie para el control de seguridad, donde está previsto instalar cintas automatizadas y máquinas de inspección de equipaje de mano de última generación.

También se crearán nuevos espacios comerciales para pasajeros de origen y/o destino no Schengen y, en esta línea, se proyectará una nueva Sala VIP específica para los pasajeros que esperan sus vuelos en esta zona de embarque.