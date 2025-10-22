Adrià Pedrosa, sobre el inicio del Elche: "No es suerte, estamos siendo superiores a equipos con más nombre"

El Elche ya prepara la visita a Cornellà para medirse al RCD Espanyol. Diangana ha sido el único ausente en la sesión de trabajo, por lo que causará baja este sábado. Héctor Fort y Yago de Santiago se han ejercitado con aparente normalidad. El que está al 100% tras superar unas molestias en el dedo es Adrià Pedrosa. De hecho, ya tuvo minutos ante el Athletic.

El de este sábado será un partido especial para él por su pasado blanquiazul. "El Espanyol ha sido mi casa durante nueve años", ha recordado. Formado en la cantera de la entidad 'perica', se marchó al Sevilla para jugar en el Sánchez Pizjuán. Ahora ha recalado, en calidad de cedido, en el Martínez Valero.

Pedrosa considera que Espanyol y Elche son "los equipos revelación" en este inicio de temporada. Se prevé un encuentro igualado en el RCDE Stadium, con un Espanyol "que juega más directo" y un Elche con un fútbol "más asociativo". Los de Manolo González son sextos.

Adriá Pedrosa ha sido contundente al ser cuestionado sobre el comienzo de Liga del Elche: "Ya no es suerte, estamos siendo superiores a equipos con más nombre". Además, el lateral ha añadido que el conjunto franjiverde aún tiene bastante margen de mejora. Ha alabado a Sarabia y al bloque que ascendió el curso pasado a la máxima categoría.

Por último, cuestionado acerca de la polémica arbitral en el Elche-Athletic, ha afirmado que "ni se ha comentado" en el vestuario. Sarabia alzó la voz tras la acción entre André Silva y Vivian que acabó con falta en ataque del portugués. El Elche cree que el central del Athletic tuvo que ser expulsado por una mano siendo el último defensor.