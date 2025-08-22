Adam Boayar deshoja la margarita y el Eldense confía en cerrar su cesión

Adam Boayar tiene que decidir en qué equipo quiere jugar esta temporada. En el Elche sabe que no va a disponer de minutos y la solución pasa por una salida en calidad de cedido. El Ilicitano, en Segunda RFEF, se le queda pequeño. El Eldense se postula como su destino más probable, aunque la última palabra la tiene el ariete hispano-marroquí. Como avanzó 'Información', hay interés en él.

Adam está de baja por una lesión muscular. Unas molestias en el bíceps femoral le tendrán apartado del terreno de juego durante tres semanas. No ha podido completar la pretemporada a las órdenes de Eder Sarabia, aunque dispuso de minutos en los primeros compromisos amistosos. El jugador quiere elegir bien y todavía no ha tomado una decisión.

El delantero se marchará con las categorías inferiores de Marruecos para disputar el Mundial sub-20. Arrancará a mitad de septiembre. En el Eldense asumen que no podrían contar con Adam hasta octubre, pero quieren cerrar su fichaje a préstamo. Necesitan un punta y la situación se ha vuelto más urgente tras la grave lesión de Isra Salazar.

La buena relación existente entre ambas entidades juega a favor del Eldense. El ejemplo más claro fue la cesión de Matia Barzic la pasada temporada. El central se fogueó en el Nuevo Pepico Amat siendo uno de los jugadores más destacados de la plantilla azulgrana y este verano ha estado cotizado en la categoría de plata.

Ali Houary es otro canterano del Elche que gustaba en Elda, pero no acabará en la plantilla de Javi Cabello. Titular ante el Real Betis, fue uno de los jugadores más destacados del equipo franjiverde. Cuenta con ofertas en Segunda División para salir cedido y la próxima semana (última de mercado) se decidirá si sigue en el Elche o se marcha a la categoría de plata.