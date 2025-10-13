Acmavi programa para este domingo en Petrer la marcha solidaria contra el cáncer de mama

La Asociación cáncer de Mama Vinalopó (Acmavi) de Petrer ha organizado para el este domingo, 19 de octubre, la marcha solidaria contra esa misma que recorrerá las calles de Petrer y Elda, coincidiendo con la conmemoración del día mundial la enfermedad.

La marcha comenzará en el centro Clara Campoamor de Petrer, llevará por lema ‘Cada paso cuenta’ y cubrirá una distancia superior a los tres kilómetros.

José Coloma, presidente de Acmavi, ha agradecido la “implicación del Ayuntamiento de Petrer con la asociación” y ha recordado que “una de cada ocho mujeres lo va a pasar, aunque por suerte la curación es alta, ya que la supervivencia está en torno a un 85%”.

Por su parte, la vicepresidenta de Acmavi, Miriam Giménez, ha indicado que las personas que quieran adquirir el pack solidario (camiseta, mochila y braga de cuello), al precio de 5 euros, pueden hacerlo en el centro municipal Clara Campoamor, lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 19:00 horas; en la tienda de Hispanitas del polígono de Salinetas, como patrocinador oficial de las camisetas; y en la óptica Blanco y Negro de Elda. También el mismo día de la marcha, desde las 09:30.

“Hace mucha falta tanto la prevención como el diagnóstico como el apoyo a las familias”, ha señalado Giménez que ha añadido que “todo lo que Acmavi recauda lo dedicamos tanto a ayuda a pacientes en aquello que no llega a través de la seguridad social, como para investigación”.

Desde el Ayuntamiento de Petrer, la concejala de Participación Ciudadana, Juana Ochoa, ha puesto recalcado el valor de Acmavi como “una mano tendida” para cualquier paciente de cáncer de mama de la comarca.