La Acequia Mayor del Pantano de Elche podrá recibir agua de la depuradora de Algorós antes de finales de año

En el plazo aproximado de un mes está previsto que hayan finalizado las obras para la conexión de la Acequia Mayor del Pantano de Elche con la conducción que trae al casco urbano de la ciudad ilicitana el agua regenerada producida en la estación depuradora de Algorós.

La actuación supone una inversión de más de 232.000 euros y va a permitir inyectar en la Acequia Mayor esa agua de forma permanente a lo largo de los 365 días del año, lo que permitirá el riego de los huertos urbanos de palmeras con agua de calidad, de un menor índice de salinidad que la que se usa actualmente.

El proyecto se financia con fondos europeos Next Generation: “Se trata de una inversión transformadora, que permitirá verter dos hectómetros cúbicos anuales de agua regenerada de alta calidad para los riegos históricos de nuestro Palmeral”, ha destacado este martes el alcalde de Elche, Pablo Ruz, que ha asegurado que la actuación “va a suponer un cambio de 180 grados en la calidad del agua con la que se riegan nuestros huertos, reduciendo la salinidad del 70 al 25 %”.

Superávit de 17 millones de euros

El alcalde de Elche ha visitado las obras relacionadas con la Acequia Mayor del Pantano y, por otro lado, ha subrayado que el cierre de la cuenta general del Ayuntamiento del pasado año 2024 ha arrojado un “superávit” que ha cifrado en “17 millones de euros” y ha vuelto a reclamar al Gobierno central que cancele las reglas fiscales que están vigentes para permitir que ese dinero pueda ser destinado a inversiones municipales.