Un accidente de motocicleta en Novelda deja dos personas heridas evacuadas a los hospitales de Elda y Alicante

Dos personas han resultado heridas en la madrugada de este domingo en un accidente de motocicleta registrado en el término municipal de Novelda, concretamente en el Camino de la Estación. Hasta el lugar del accidente se movilizaron una ambulancia del SAMU y otra de Soporte Vital Básico.

Las asistencias sanitarias atendieron a una mujer de 49 años y a un hombre de 55, que finalmente fueron evacuados al Hospital General Universitario ‘Virgen de la Salud’ de Elda y al Hospital General Universitario ‘Doctor Balmis’ de Alicante. Ella presentaba contusiones en distintas partes del cuerpo y el hombre politraumatismo.

El aviso del accidente fue recogido por el Centro de Información y Coordinación de Urgencias de la Generalitat Valenciana en torno a las 00:15 horas.

Las causas del accidente de circulación están en investigación.