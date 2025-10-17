El 60 % de los consumidores de moda admite comprar de forma no consciente

El estudio revela que la mayoría de los consumidores todavía mantiene conductas poco planificadas y, en muchos casos, impulsivas. El informe ‘Smart Fashion 2025’, identifica que el 60% no compra de manera consciente y que solo un 7 % de ellos muestra riesgo o compra compulsiva. Este informe se ha presentado en la sede de Proyecto Hombre Alicante en Elche. Daniel Párraga, gerente del Centro Comercial L’Aljub, y Consagración Jareño, directora de Proyecto Hombre Alicante; han destacado que entre los perfiles más vulnerables a la hora de caer en las compras compulsivas son los jóvenes de entre 18 y 34 años pues presentan un nivel más bajo de planificación y control. Como ha explicado Daniel Párraga “este dato convierte a este grupo en un destinatario clave de campañas educativas y de prevención”. Los datos también señalan que las mujeres muestran mayor conciencia en sus compras que los hombres, mientras que los mayores de 45 años lideran el consumo planificado y responsable.

El estudio refleja que más de la mitad de los consumidores (58’3 %) reconoce comprar por motivos emocionales y un 57 % admite haberse arrepentido de seguir tendencias de moda. Para Consagración Jareño “estas cifras son una muestra de la influencia de la presión social en el consumo reactivo”. El 34’4% ha sufrido consecuencias en su economía por las compras impulsivas y el 30’5% ha seguido comprando a pesar de los problemas causados. “Este es un indicador de la naturaleza adictiva de la conducta y la urgencia de ofrecer alternativas de compra guiada”, señala Daniel Párraga. En cuanto a las compras online, la mayoría de los consumidores, un 65’8%, afirma haber comprado ante una oferta limitada o un descuento; y el 60’3% confiesa haber sentido arrepentimiento posterior.

Como explican desde Proyecto Hombre Alicante, las compras online facilitan los comportamientos compulsivos por las características de este canal: acceso inmediato, estímulos constantes, menor reflexión previa y mayor anonimato. También es mayoría quienes utilizan las compras por este canal para regularse emocionalmente, ya que casi el 52% (51’8%) afirma comprar online para sentirse mejor. Asimismo este ámbito presenta mayores dificultades para el autocontrol, pues el 38’9% intenta reducir las compras innecesarias, pero no lo consigue.

El 73 % de los encuestados estaría dispuesto a modificar sus hábitos si esto mejora su bienestar; y un 70 % demanda experiencias de compra más conscientes y personalizadas en los centros comerciales. El estudio concluye que la ‘moda consciente’ es aún un concepto desconocido para casi la mitad de la población (46 %), pero despierta un alto interés cuando se asocia con bienestar y estilo de vida. Además, el 46.6% se considera una persona que compra moda de forma consciente, “revelando una aspiración a compras más racionales y felices”, concluye este estudio.

El Centro Comercial L’Aljub, gestionado por CBRE, ha puesto en marcha la iniciativa Smart Fashion para concienciar sobre el consumo responsable de moda. Este proyecto cuenta con la colaboración de Proyecto Hombre Alicante, que señala que las compras compulsivas pueden derivar en un trastorno de la conducta. Para concienciar sobre el tema, esta mañana, antes de la presentación del informe, una veintena de personas han recorrido las calles adyacentes al Ayuntamiento de Elche portando grandes bolsas en la cabeza. Los mensajes que podían leerse invitaban a repensar ciertos comportamientos y sentimientos que surgen en torno al proceso de la compra de moda. Bajo el lema ‘Lo que te sienta bien, queda mejor’, desde L’Aljub se quiere promover un consumo consciente y feliz, que suponga una experiencia positiva para las personas. A través de este enfoque, el centro comercial invita a reflexionar sobre la forma en la que se consume la moda y pone en valor que la mejor compra es aquella que se ha meditado, se disfruta y no genera arrepentimiento o desasosiego en quienes viven esta experiencia. El movimiento Smart Fashion, como recoge el manifiesto desarrollado por el centro comercial L’Ajub, propone una forma de compra saludable y satisfactoria, que deja una sensación positiva, sin consecuencias negativas en la economía de los y las consumidoras o en su bienestar emocional.

Esta acción se enmarca dentro del proyecto ‘Destino 2030’ de L’Aljub. Un programa de sostenibilidad y compromiso, basado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Cumpliendo esta vez con los objetivos número 3 ‘Salud y Bienestar’; número 12 ‘Producción y consumo responsable’ y número 17 ‘Alianzas para lograr los objetivos’. Al mismo tiempo forma parte de Caring for Communities, la iniciativa con la que el área de Property Management de CBRE da apoyo a las comunidades en las que opera a través de diversas causas en materia de ESG.