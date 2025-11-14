‘Impulsa Empleo 2025’

El 40 % de los jóvenes prioriza aprender idiomas en su formación, según una encuesta del centro comercial L’Aljub de Elche

Para el 30 % la digitalización en su formación es esencial

Onda Cero Elche

Una de las actividades de 'Impulsa Empleo 2025' en el centro comercial L'Aljub de Elche. | CC L'Aljub

El centro comercial L’Aljub de Elche ha clausurado este viernes la nueva edición del evento ‘Impulsa Empleo’, que durante la última semana ha convertido el complejo comercial en un punto de encuentro para el empleo, la formación y el talento en el municipio ilicitano.

Durante el acto de clausura se ha presentado los resultados de un estudio realizado durante ‘Impulsa Empleo’ que revela que el 40 % de los más de 400 encestados reconoce que prioriza los idiomas en su formación. Además, para el 30 % la digitalización en su formación es esencial.

El objetivo de la iniciativa ha sido conocer las demandas formativas de la ciudadanía.

Por otro lado, el estudio pone de manifiesto que más del 55 % de las personas que han participado en el mismo confía en la formación pública para mejorar su empleabilidad y un 33 % manifiesta su interés en el emprendimiento, consolidándolo como una de las principales alternativas de crecimiento profesional.

Durante la clausura de la edición de este año de ‘Impulsa Empleo’, se ha llevado a cabo una sesión de networking que ha servido como punto de encuentro entre representantes institucionales, empresas locales, entidades formativas y profesionales del ámbito laboral. Ese espacio ha permitido intercambiar ideas, generar sinergias y establecer colaboraciones orientadas a poner en práctica las conclusiones del estudio que se ha llevado a cabo.

