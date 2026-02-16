20 CHEFS ESTRELLA MICHELIN Y 25 CON SOLES REPSOL EN LOS ENCUENTROS GASTRONÓMICOS ALFONSO MIRA DE ASPE

Llega la XXIV edición de los EGAM del restaurante Alfonso Mira con un cartel gastronómico de alta calidad con la participación de 20 cocineros Estrella Michelín y 25 chefs Soles Repsol donde se espera un nuevo gran éxito de participación de comensales llegados de muchos puntos del país. Es una gran oportunidad para los seguidores de la alta cocina que tienen la oportunidad de conocer los mejor de la gastronomía española en Aspe. Son unas jornadas gastronómicas que se celebran en el restaurante Alfonso Mira desde el año 2001 con la intención de ofrecer a sus clientes la oportunidad de probar y conocer platos diferentes y una gran variedad de productos y técnicas elaboradas por los mejores cocineros de toda España. Su gerente, Teo Mira, ha destacado que después de estos 24 años, los números generados son el resultado de mucho esfuerzo del que sentirse orgullosos con la partipación ya de más de 500 cocineros -entre ellos más de 180 Estrellas Michelín y 200 Soles Repsol- y 40.000 menús servidos durante las jornadas con comensales que llegan desde toda la Comunitat Valenciana y otras regiones del país. Han colaborado más de 800 referencias de vino nacional e internacional y se han ofrecido más de 1.500 platos elaborados por los chefs asistentes. Están funcionando muy bien las reservas de plazas para los días de las jornadas. Tienen toda la información de los menús y fechas en la web de restaurante Alfonso Mira de Aspe: alfonsomira.com