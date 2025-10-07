2ª Edición de Elda Shopping Night con más de 70 comercios participantes

Elda celebrará el sábado 18 de octubre la segunda edición de Elda Shopping Night para vivir una jornada diferente de compras en el comercio local hasta las 22:30h. de la mano de la Concejalía de Comercio y Mercados. Las calles del centro de Elda se llenarán de color, ambiente y propuestas especiales en más de 70 comercios que participan en la acción sacando sus productos a la calle y ofreciendo promociones exclusivas, regalos, música y muchas sorpresas.

En esta ocasión, tal y como ha destacado la concejala de Comercio y Mercados, Silvia Ibáñez, "la cifra de comercios participantes ha crecido de manera notable, pasando de los 50 de la primera edición a los cerca de 75 que se han inscrito en esta ocasión. De esta manera, Elda Shopping Night se convierte en un gran escaparate colectivo donde los comercios locales se dan a conocer, acercando sus productos y servicios al público de una forma cercana, atractiva y festiva".

Por su parte, Rocío Vera, presidenta de AEDE, ha destacado que "este año, los negocios que no se encuentran dentro del área principal de peatonalización contarán nuevamente con una zona multicomercios, especialmente habilitada para que puedan formar parte de esta gran noche. En esta edición serán un total de 18 establecimientos, por lo que la zona multicomercios será mucho más amplia".

El recorrido de esta edición, de más de 1.500 metros lineales, incluye las calles Juan Carlos I (desde la Plaza Sagasta hasta el cruce con la calle María Guerrero), Antonino Vera, Poeta Zorrilla, Ramón Gorgé, Pi y Margall, Reyes Católicos, Elia Barceló y María Guerrero.

La programación de actividades está pensada para toda la familia, diseñadas para enriquecer la experiencia de compra. Entre las principales propuestas destacan los Pasacalles 'Neonáticas' (de 18:00 a 20:00 horas y de 20:00 a 22:30 horas), puntos infantiles con globoflexia y pintacaras ubicados en diferentes puntos a lo largo del recorrido, para que los más pequeños también vivan una tarde divertida, y ruleta de premios AEDE para que aquellas personas que compren en los comercios asociados puedan probar suerte y ganar premios al instante.

Hay que recordar que los comercios participantes ofrecerán promociones especiales solo para esa noche, descuentos exclusivos, sorteos y acciones propias para sorprender a quienes los visiten. "Elda Shopping Night no es solo una cita para comprar, es una experiencia urbana y social que refuerza el vínculo entre comercios y ciudadanía. Esta iniciativa, promovida por el Ayuntamiento de Elda, la Concejalía de Comercio y Mercados y AEDE, tiene como objetivo apoyar e impulsar el tejido comercial de la ciudad", ha concluido Silvia Ibáñez.