“La gente que busca excusas para salir de sus casas durante el estado de alarma nos perjudica a todos”

Laura Hernández Selva es una de las estrellas del Club de Balonmano Elche. Además de sus logros deportivos, consiguió graduarse como enfermera en la Universidad de Alicante el pasado verano. Tras la crisis que se está viviendo estas últimas semanas, la ilicitana ha visto cómo la competición ha quedado relegada a un segundo plano y la semana pasada recibió la llamada del Hospital General Universitario de Elche para reforzar a los servicios médicos y luchar, desde la primera línea, contra el Coronavirus. Dentro y fuera de las pistas, Laura es una Guerrera con mayúsculas.

¿Cómo ha afectado el COVID-19 a su vida tanto deportiva como personalmente?

Deportivamente nos afecta mucho porque estábamos en un buen momento de forma, íbamos segundas y todo parecía ir rodado. Sí que es verdad que ahora teníamos parón de selecciones, pero seguíamos entrenándonos y todo mantenía una dinámica normal. Pero al estar encerradas en casa, la forma física se va a perder. No se trabaja igual. Incluso podemos dejar de disputar algunos partidos porque no se sabe qué va a pasar con la liga, si se aplazará, si se jugarán los encuentros más tarde… Ahora mismo estamos en un momento de incertidumbre, como todos.

¿Ha sido difícil abandonar la rutina de entrenamientos y partidos dadas las circunstancias?

Hasta ahora no está siendo demasiado duro porque ha pasado poco tiempo y lo estamos llevando bien. Pero perder la rutina diaria de entrenamientos, el trabajo físico, el contacto con las compañeras… Sobre todo esto último sí que está siendo más complicado y difícil.

¿Qué medidas ha adoptado el Club Balonmano Elche respecto a la pandemia? ¿Y qué aconseja usted para aquellos que son menos conocedores del virus?

Al final las recomendaciones son las que están diciendo todos. Principalmente, quedarse en casa porque, al final, es lo más importante. Si hay que bajar a la calle para ir la farmacia o para comprar alimentos debemos adoptar las medidas básicas necesarias, como son lavarse bien las manos antes y después de salir, tener el mínimo de contacto con la gente, taparse la boca siempre a la hora de hablar… Precauciones que todo el mundo sabe, pero que son lo más importante para que evitemos exponernos o transmitir este virus.

Usted se graduó en enfermería en la Universidad de Alicante en 2019. Como profesional de la salud, ¿piensa que la población está haciendo las cosas como debe o, por el contrario, se podría hacer mucho más?

Pienso que hay parte de la población que sí está haciendo las cosas siguiendo las recomendaciones, pero también los hay que no. Al final, hay muchísima gente que está saliendo de sus casas, buscando cualquier excusa para ir de un sitio a otro. Son pequeñas tonterías que la gente hace por estar un rato fuera y al final unos por otros lo que hacen es perjudicarnos a todos.

La enfermera Laura Hernández, una de las estrellas de la Liga Guerreras Iberdrola. / Laura Hernández

¿Cree que las medidas tomadas por el Gobierno son las más adecuadas?

A mí no me parece que lo sean. Yo creo que al final dándonos cierta autonomía la gente no cumple, por lo menos no todos, y considero que las medidas deberían ser más estrictas. Nos ahorraríamos bastante tiempo de confinamiento si, por ejemplo, desde un principio hubieran cerrado Madrid, que al final fue el primer foco en España. Si hubieran adoptado decisiones más ajustadas al control de la situación y más estrictas, las cosas ahora mismo nos irían mucho mejor.

¿A qué se deben las elevadas cifras que se están registrando en España?

La causa exacta no sé por qué habrá sido, pero pienso que desde un principio, cuando esto se detectó, no fuimos suficientemente prudentes con ello. Por ejemplo, con la manifestación del 8M, que nos afectó bastante. Ya circulaban noticias acerca de este virus y éramos conscientes de que había llegado, conocíamos la situación de China y de Italia también, y pese a todo no hicimos nada por frenarla. Pensábamos que sería algo menor y al final creo que esto es lo que más problemas nos ha supuesto.

¿Qué siente una deportista profesional que a la vez es enfermera ante una situación de estas dimensiones?

La verdad es que pena, mucha pena. Porque tanto a nivel deportivo como extradeportivo pienso que no estamos sabiendo llevar la situación. Entiendo que es una situación muy difícil para todos. A nivel deportivo estábamos ante un año importante con los Juegos Olímpicos, las competiciones estaban en su mejor momento y esta situación lo ha trastocado todo. Esto traerá consigo cambios importantes porque no sé si se podrá volver a competir o si se cancelará el calendario… Está claro que a nivel económico nos afectará a todos porque son eventos que ya estaban organizados. Hay que intentar seguir las medidas, cumplir con aquello que nos están diciendo para que esta situación acabe lo antes posible.

Decidió alistarse en la bolsa de trabajo de Sanidad para afrontar este partido desde la primera línea, anteponiendo su trabajo y vocación a quedarse sentada en el banquillo. ¿No le da miedo?

Yo elegí ser enfermera para ayudar a la gente y acepto todo lo que conlleva. No sería ni ético ni profesional que me escondiera en casa sin dar el paso al frente para ayudar. Hace unos días me llamaron desde el Hospital General de Elche y ya estoy trabajando. Hay jornadas que tengo el turno de noche y al día siguiente tenemos dos sesiones de entrenamiento. Lo importante es que todos ayudemos: la población quedándose en casa y los profesionales que deben trabajar, cumpliendo con su deber.