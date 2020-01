La falta de acuerdo avoca a los tribunales el conflicto laboral en el servicio de ambulancias de la Conselleria de Sanidad

La Justicia va a tener que dirimir el conflicto laboral suscitado en la empresa concesionaria del servicio de asistencia y transporte sanitario de la Conselleria de Sanidad para el conjunto de la Comunitat Valenciana toda vez que el acto de conciliación instado en el Tribunal de Arbitraje Laboral acabo sin acuerdo el pasado 23 de diciembre.

El sindicato UGT denuncia que la empresa concesionaria del servicio no está abonando a los Técnicos en Emergencia Sanitaria de las ambulancias de Transporte No Asistido (TNA) la conocida como ‘hora de presencia’ en la comida. El sindicato cifra la deuda por trabajador en entre 3000 y 5000 euros e incide en que mientras que no comience a abonarse la citada hora crecerá a razón de unos 200 euros mensuales.

Desde UGT FESP en la provincia de Alicante se ha señalado que la situación conlleva que “desde la aplicación del convenio colectivo” la empresa “arrastra una deuda” con los trabajadores de “cerca de un millón de euros”.

El conflicto tendrá que ser resuelto por los tribunales ordinarios de Justicia al tiempo que desde UGT se considera necesario un mayor control por parte de la Conselleria de Sanidad en torno a la prestación del servicio en las condiciones contratadas: “¿La conselleria paga oro y recibe plata?”, se pregunta el sindicato que explica que ese conflicto laboral relacionado con las horas de presencia en la comida se suma a otras problemáticas como “la falta de unidades” contratadas “incumpliendo” presuntamente la licitación; “la contratación de ayudantes de conducir en prácticas, obligándoles a conducir” pese a que con ello también se incumplen supuestamente “las prescripciones técnicas de la licitación”; e incluso el hecho de que las ambulancias “se mueven por toda la provincia”, entre departamentos sanitarios, que también podría suponer a juicio del sindicato un posible “incumplimiento grave de la licitación”.