El PSOE de Elche denuncia el “abandono” del PP y Vox del mantenimiento del Hort de Montenegro

El PSOE de Elche ha denunciado este martes el abandono del mantenimiento del Hort de Montenegro que es un espacio público, dicen los socialistas, que presenta “palmeras sin podar, dátiles por el suelo, vegetación que invade los diferentes caminales, maleza en las zonas ajardinadas y pistas deportivas sin mantenimiento”.

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento ha exigido al equipo de gobierno a actuar frente a esa situación y ha recordado que en ese huerto público se encuentra la sede de la Asociación Parkinson Elche.

“Desde la presidencia del Distrito se informó en marzo de 2025 que “se realizan limpiezas semanales”, ha explicado María José Martínez, concejala del PSOE, que ha añadido que “sin embargo, meses después de esa respuesta, la situación en el Hort de Montenegro continúa siendo de dejadez absoluta”.

“Buenas palabras, pero actuaciones ninguna”, ha señalado la edil ilicitana que también ha subrayado que “se ve a simple vista la insuficiencia de recursos que destina el equipo de gobierno a este huerto urbano”.

Para el PSOE de Elche, “el Hort de Montenegro es un símbolo del descuido que está sufriendo la ciudad en materia parques y jardines; no se puede permitir que un lugar tan emblemático se deteriore de esta manera sin que se tomen medidas”.