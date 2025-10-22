El Pechakucha de Elche traspasa las fronteras locales y se abre a estudiantes de Crevillent, Novelda, Alicante y Orihuela

El Aula Magna de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche va a acoger la próxima semana, concretamente el viernes día 31 de octubre, la tercera edición del evento ‘Pechakucha Elche’ que va a reunir a 25 equipos de centros educativos de distintos puntos de la provincia. Habrá estudiantes de centros ilicitanos, de Crevillent, de Novelda, Orihuela y Alicante.

Se espera la participación directa de unos 200 alumnos y de entorno a 600 como espectadores.

Promovido por Miguel Molina, profesor universitario y experto

en comunicación, el Pechakucha es una actividad que proyecta la capacidad de exponer en público en un tiempo limitado, requiriéndose para la participación defender trabajos relacionados con la mejora en ámbitos sociales, deportivos, tecnológicos o culturales que previamente se han desarrollado en las aulas y que tienen un componente innovador.

Una edición más, la Policía Local de Elche se ha implicado en el Pechakucha, formando parte del jurado.

El ‘Pechkucha Elche’ premiará cinco proyectos. Cuenta con dos categorías: una para los estudiantes de 14 hasta 17 años y una segunda categoría para mayores de 18 años, que permite a los de Formación Profesional presentar sus proyectos sin límite de edad.

Metodología

La metodología PechaKucha consiste en la presentación de proyectos en 20 diapositivas e invirtiendo 20 segundos en cada una de ellas.

El jurado valora la organización y coherencia del proyecto, el contenido de las diapositivas, el contraste del color, el tamaño de la tipografía, la creatividad, calidad de las imágenes utilizadas, la innovación, el uso de la tecnología y si cubre o no una necesidad real.