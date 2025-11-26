Nicole Morales entra sobre la bocina en la lista de las 'Guerreras' para el Mundial

La guardameta Nicole Morales también representará al Atticgo Club Balonmano Elche de Joaquín Rocamora en el Mundial de Alemania y Holanda. El seleccionador Ambros Martín ha incluido a la catalana en la lista sobre la bocina y completa la portería de las 'Guerreras', junto a Nicole Wiggins y Lucía Prades.

Según la Real Federación Española de Balonmano, que ha comunicado la entrada en la lista de la jugadora del CBM Elche este miércoles, Morales "se une al grupo para aportar seguridad y profundidad a una posición clave en un torneo siempre exigente".

Por tanto, habrá dos jugadoras del Atticgo en el Mundial con España: Lisa Oppedal y Nicole Morales. También figuran en la lista la petrelense Paula Arcos y la jugadora del Elda Prestigio Maddi Bengoetxea.

La Selección Española de Ambros Martín debuta este miércoles ante Paraguay. También se medirá a Islas Feroe y Montenegro en la fase preliminar de la competición. Las 'Guerreras' prometen dejarlo todo sobre la pista y hacer un buen papel en la cita mundialista.