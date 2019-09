Elche CF: un proyecto inacabado

Once titular del Elche CF en el amistoso ante el Albacete, durante la temporada, con: Edgar Badia, Mfulu, Gonzalo Verdú, Dani Calvo, Yacine, Juan Cruz; Pere Milla, Óscar Gil, Fidel, Iván Sánchez y Ramón Folch. / Sonia Arcos - Elche CF

PORTERÍA:

Edgar Badia: prototipo de guardameta ‘bajo’, que destaca por su gran agilidad y reflejos entre los tres palos. Rapidísimo tanto en sus movimientos como en la reacción. Posee un juego muy aceptable con los pies y un fuerte golpeo en largo. Suple su falta de centímetros con valentía y determinación para controlar el área en los balones aéreos, tanto laterales como balones colgados frontalmente.

El portero Edgar Badia, en un entrenamiento con el Elche CF. / Sonia Arcos - Elche CF

Miguel San Román: tiene el físico del portero moderno. Más de uno noventa y gran envergadura, lo que le permite ocupar mucha portería sobre todo en situaciones de uno contra uno y tiros cercanos; así como dominar el juego aéreo, pese a que esta es la faceta que más se va mejorando con los años. Cuenta con los fundamentos propios de quien procede de la cantera de un club grande como el Atlético de Madrid y de una familia (padre y abuelo) para la que la portería es su hábitat natural.

Podemos decir que es una posición muy bien cubierta. Uno de los mejores guardametas de la categoría con la competencia de un portero joven, con hambre, excelentes condiciones y mucho futuro por delante.

LATERAL DERECHO:

Óscar Gil: derrocha la energía propia de su juventud y de la ilusión por hacerse un hueco en el primer equipo. Aplicado en defensa, con una buena punta de velocidad. Le falta liberarse en ataque y elegir la mejor opción cuando llega al área rival.

El lateral derecho Óscar Gil, en el partido de pretemporada del Elche contra el Albacete. / Sonia Arcos - Elche CF

Tekio: perfil de los denominados ‘cumplidor’. Como no es especialmente rápido, basa la defensa en la intensidad para el cuerpo a cuerpo, teniendo más problemas en carrera y para guardar la espalda, sobre todo ante extremos veloces. Se suma al ataque, pero no destaca ni en el regate ni en el centro.

Echamos mucho de menos la figura del lateral ofensivo. Ese especialista con condiciones físicas y técnicas para llegar mucho y bien al ataque. Más si cabe teniendo delante a Iván Sánchez. Este perfil de lateral es el más complementario para él, ya que es un jugador que atrae muchos rivales, así que el lateral dividiría la atención de la defensa contraria dándole más espacio a Iván, o tendría facilidad para quedar liberado y habilitado por el extremo jienense.

LATERAL IZQUIERDO:

Juan Cruz: jugador completísimo. Muy rápido sobre todo en carreras largas, duro en la marca, capacidad física para recorrer la banda en ambos sentidos, buen pie para el centro, estatura para cerrar el segundo palo en los centros desde el otro lateral y para jugar de central en defensa de tres y saque de banda potente para meterla en el área.

El latera zurdo Juan Cruz, durante un entrenamiento del Elche CF en el anexo. / Sonia Arcos - Elche CF

Andoni López: pese a su altura, destaca más en labores ofensivas que defensivas, gracias a su zancada y buen golpeo con la zurda. Dado que no es un buen regateador, es más peligroso llegando que estando, por lo que le viene mucho mejor la posición de lateral que la de carrilero en ataque. A nivel defensivo le falta cierto grado de agresividad y, por su juventud, más oficio en la toma de decisiones.

Posición confeccionada de forma muy similar a la portería. Titular de gran nivel acompañado por un joven cedido con proyección.

CENTRALES:

Gonzalo Verdú: una palabra define al cartagenero: fiabilidad. Buena salida de balón, muy duro en el uno contra uno, casi inexpugnable en los duelos aéreos frontales y muy buena colocación en los centros laterales. Sin tener una gran punta de velocidad mide perfectamente la carrera; capacidad y valentía para abandonar la posición y seguir su marca al medio campo, aunque es aquí donde a veces arriesga demasiado cargándose de tarjetas innecesarias. Muy peligroso sumándose al ataque en los balones parados, une a sus virtudes los lanzamientos de falta desde la frontal.

El central y capitán del Elche CF, Gonzalo Verdú. / Sonia Arcos - Elche CF

Dani Calvo: su perfil viene muy influenciado por su físico. Más cómodo cuanto más cerca del área se encuentra. Su principal virtud es la defensa de los balones frontales. En los centros laterales tiene más problemas, sobre todo en el primer palo por la falta de velocidad en su primer paso que puede provocar que el delantero se le adelante. Sufre a la hora de girar y perseguir a su par lejos de la portería o en caídas a banda de delanteros rápidos. Se incorpora con peligro en la estrategia ofensiva.

Danilo Ortiz: contamos con pocas referencias para valorar al jugador.

Se mantiene el líder indiscutible de la defensa y el que fue su pareja en el mejor tramo del equipo durante la pasada temporada. A ellos se le suma la incógnita del central paraguayo. En teoría se ha desaprovechado la oportunidad de haber incorporado a un central de jerarquía para fortalecer la posición. Con la marcha de Neyder hemos perdido el perfil del central corrector. No cuenta la plantilla con ese defensa rápido capaz de corregir cuando el delantero gana la espalda a la defensa. Esto se convierte en mayor problema si quieres basar tu juego en la presión arriba ya que implica que tu línea defensiva se aleje de tu portería.

MEDIOCENTROS:

Ramón Folch: otro mediocentro de los llamados posicionales. Basa su labor defensiva en la colocación y en la inteligencia antes que en el físico, lo que le puede dar una imagen de frialdad; no es un jugador que busque el contacto. Se ofrece siempre para recibir el pase de los centrales e iniciar la jugada buscando rápidamente el pase sencillo. Mejor rendimiento cuanto más tenga el balón su equipo y más juntas estén todas las líneas.

El centrocampista Ramón Folch, durante un partido de pretemporada con el Elche CF. / Andrea Palazón - Elche CF

Manuel Sánchez: pivote estrictamente posicional. Se siente más cómodo ayudando a los centrales que haciendo coberturas largas a los laterales. Muy seguro por arriba, no se complica en la distribución. A veces demasiado agresivo en las disputas e impulsivo en las protestas, cosa que le hace cargarse con facilidad de tarjetas.

Nuke Mfulu: centrocampista box to box. Mucho recorrido, gran físico para la presión. Es capaz de incrustarse entre centrales para defender un centro y acabar la misma jugada llegando al área. Mucho mejor cuando juega de cara a portería que si tiene que recibir de espaldas y girar. Peligroso en el balón parado.

El director deportivo Nico Rodríguez y el mediocentro Nuke Mfulu, durante el acto de presentación del jugador franco-congoleño. / Andrea Palazón - Elche CF

Gonzalo Villar: el mediocentro creativo. Notable condición técnica para el pase corto y el desplazamiento largo. Pese a su aparente endeblez física tiene una muy buena arrancada para conducir el balón. En demasiadas ocasiones denota una inseguridad o falta de confianza que le hace elegir la opción más cómoda y no la que hace mejorar la jugada. Debe dar un paso hacia adelante.

Posición escasa de efectivos teniendo en cuenta que suele ser la más propensa a lesiones y sanciones porque es la zona donde más contacto hay y por el desgaste físico para desempeñarla. Si bien el perfil posicional podría estar competo, por el modelo de juego del equipo se echa en falta otro jugador que fuese una mezcla del box to box y el creativo. Un jugador con llegada a tres cuartos, intenso en las disputas y con facilidad para mover la pelota.

Por obligación o por convicción, esto hace que una de las joyas de la cantera, César Moreno, pueda estar en la dinámica del equipo en los entrenamientos e, incluso, en más de una convocatoria.

EXTREMOS:

Iván Sánchez: indiscutible en el extremo derecho a pierna cambiada. El mayor generador de juego del equipo. Una conducción de balón perfecta, sus toques cortos y la forma de colocar su cuerpo entre pelota y defensor hacen casi imposible quitársela sin falta. Gran regateador, con sus amagues y engaños es capaz de desbordar por los dos perfiles. Con bicicleta para salir por su pierna mala y buscar el centro o buscando pierna buena para el disparo. Además se sacrifica en tareas defensivas echando una mano a su lateral. Su punto de mejora sería lanzar más desmarques de ruptura para que su defensor dudase más en salir a presionarle y aumentar la cifra de goles, aunque la temporada pasada no fue mala en ese sentido, con siete tantos.

Iván Sánchez, en el primer encuentro de Luga ante el Fuenlabrada, en el estadio Martínez Valero. / Sonia Arcos - Elche CF

Josan: diestro, puede jugar en ambas bandas aunque se ha asentado últimamente como extremo izquierdo. Hábil en el regate y con una buena punta de velocidad. Tiende más a pedirla al pie que al desmarque. Es un jugador de momentos, capaz de alternar ratos o incluso partidos en los que parece imparable con otros en que anda más desconectado. Debe ganar en regularidad y tranquilidad de cara a puerta para elevar el buen nivel que dio en el tramo final de la temporada pasada.

Fidel: aunque puede jugar en ambos extremos, está más acostumbrado a jugar en la zurda a pie natural. Es un buen regateador y, aunque parece que ha perdido velocidad en el sprint, ha mejorado en el juego combinativo y en el golpeo de balón, lo que hace que no necesite sacar demasiado espacio para efectuar un buen centro. Este golpeo también lo convierte en un especialista para sacar córners y faltas laterales, incluso libres directos.

Se trata de una posición clave por el modelo de juego del equipo. El plan es hacerles llegar la pelota en las mejores condiciones (transición tras recuperación, apertura de Nino al recibir entre líneas o dejada de Yacine) y que, a partir de ahí, ellos desequilibren.

Con estos tres extremos específicos que pueden jugar en los dos perfiles, más la posibilidad de que Pere Milla también pueda alternar las dos bandas, diríamos que es una posición bien cubierta en calidad y cantidad. Incluso Claudio Medina, que esta pretemporada ya ocupó la derecha en unas funciones similares a las que desempeñaba Benja cuando jugaba en esa demarcación, podría echar una mano en caso de necesidad.

MEDIAPUNTA:

Pere Milla: más segundo delantero que mediapunta porque sus movimientos tienden a la ruptura a la espalda de centrales y laterales, y no tanto a la elaboración del juego. Paradigmática fue su ocasión en Alcorcón: robo, buena apertura a banda, ataque al sprint del área, desmarque entre centrales y remate al primer toque. Jugador que mejora en situaciones de transición y vértigo.

Pere Milla, el día de su presentación como nuevo jugador del Elche CF. / Sonia Arcos - Elche CF

Nino: un organizador adelantado. Su inteligencia para recibir entre líneas y su dominio para descargar a ambas bandas, le convierten en clave para que el equipo tenga fluidez en su juego. Ni que decir tiene que desde esa segunda línea siempre encuentra el hueco para llegar al remate con un porcentaje de acierto elevado.

Dos perfiles complementarios para cubrir la posición, aunque da ‘pena’ que dos de los futbolistas más determinantes ocupen el mismo puesto. Pueden jugar juntos, pero al menos uno de ellos no lo haría en su demarcación predilecta.

DELANTERA:

Yacine Qasmi: delantero de referencia, buen juego de espaldas para retener y descargar dándole continuidad a la jugada y aire al equipo para juntarse. Pese a su corpulencia no rehúye de los desmarques a la espalda del lateral. Tiene tranquilidad para el remate, pero necesita un extra de agresividad a la hora de buscar el gol.

Yacine Qasmi, delantero del Elche, persigue al centrocampista Ramón Folch, durante su útima temporada en el Real Oviedo. / LaLiga

Claudio Medina: otro delantero de referencia. Ofrece más movilidad y desmarque que Yacine, pero menos capacidad para oxigenar al equipo con sus recepciones. Ha tenido facilidad goleadora en Segunda B.

Caso similar a la posición de central. Mantienes al titular que te dio buen rendimiento la segunda mitad de la temporada pasada, aunque no has añadido una pieza que sobre el papel lo mejore, ni siquiera lo iguale. Además, ambos son perfiles similares y no tienes en plantilla un delantero autosuficiente que sea capaz de fabricarse por sí mismo jugadas de gol y/o un delantero rápido para amenazar defensas adelantadas. Quizá, sin ser su puesto ideal, Pere Milla es el que encaja más en ese papel y quien lo lleve a cabo en más de una ocasión.

PUNTOS FUERTES

- Portería

- El nivel de Gonzalo Verdú y Juan Cruz

- Extremos, mención especial Iván Sánchez

- Mediapuntas

- Balón parado en ataque con Fidel como lanzador y rematadores con la altura de Verdú, Dani Calvo, Mfulu, Manuel Sánchez, Yacine y Claudio Medina

PUNTOS DE MEJORA

- Lateral derecho ofensivo que se potencie con Iván Sánchez

- Central corrector

- Una pieza más en el mediocentro

- Delantero rápido y/o autosuficiente

DUDAS

- Nivel de Danilo

- Paso al frente de Gonzalo Villar

- Producción goleadora de Yacine