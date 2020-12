Onda Deportiva Elche 13:30 horas. 29-12-2020

Víctor Rodríguez y Josema Sánchez se perfilan como novedades en el once titular del Elche. El Real Madrid llegará este miércoles a la ciudad, donde no hará noche. Aarón Ñíguez firma por La Nucía; el club franjiverde no asume nada de su nómina pese a que el jugador reclama dos años de contrato por un acuerdo anterior con José Sepulcre. Y el Club Balonmano Elche no descansa y regresará a la competición la semana que viene con la eliminatoria, a doble partido, frente al Mecalia Atlético Guardés.