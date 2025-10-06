El Yacimiento de La Alcudia documenta la historia de Elche desde el s.IV a.C a la ocupación islámica

La Alcudia, la finca donde se encontró el busto de la Dama de Elche, no deja de desvelar tesoros y misterios en cada una de sus campañas arqueológicas e investigaciones. Una finca que explica la historia de Elche desde la ocupación íbera en el siglo IV antes de Cristo hasta la época islámica. Hace unos días, conocimos las conclusiones del estudio Proyecto Domus-La Alcudia que ha llevado a cabo la Universidad de Alicante en los últimos diez años, bajo la dirección de la catedrática Sonia Gutiérrez y que viene a completar y documentar la secuencia de ocupación de este histórico enclave ilicitano.

Hoy con el arqueólogo y director del Museo y Yacimiento de La Alcudia, Alejandro Ramos, hablamos de la importancia de este estudio y sobre todo de cómo La Alcudia está sólo excavada a un 15% de su extensión, por lo que todavía guarda muchos tesoros por descubrir.