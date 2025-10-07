ENTREVISTA

Ximo de Haro, fotoperiodista: "Nuestro trabajo es mostrar la realidad tal y como es"

Con más de treinta y cinco años de experiencia en periódicos y agencias de noticias, participa en una exposición colectiva que se inaugura el lunes 13 en el Edificio Valona de la UMH

Mayte Vilaseca

Elche |

La Asociación de la Prensa de la provincia de Alicante ha elegido a ocho reporteros gráficos para conformar una exposición colectiva que muestra el trabajo del fotoperiodismo en el siglo XXI. El ilicitano Ximo de Haro es uno de los autores, a través de cuatro imágenes que en su momento fueron portada en medios como el Diario El País. Con él, hablamos de la dureza de este trabajo, de cómo es el periodismo gráfico, del poder la imagen y la situación actual de la profesión periodística. Entrevista en Más de uno Elche-Comarcas del Vinalopó.

