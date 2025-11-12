Las víctimas de la DANA confían que las declaraciones de Pérez Llorca y el dueño de El Ventorro ayuden a determinar responsabilidades

La instrucción para determinar las responsabilidades sobre la gestión de la DANA que asoló Valencia, sigue avanzando con la toma de declaraciones por parte de la jueza que la isstruye. Si la semana pasada fué la periodista Maribel Vilaplana quien declaró sobre su comida con Carlos Mazón, el próximo día 21 acudirán al juzgado el dueño de El Ventorro y el portavoz de los populares en Les Corts, Juan Francisco Pérez Llorca.

En esa causa está personado como acusación particular en nombre de parte de las víctimas, el abogado ilicitano Eduardo García-Ontiveros. Con él repasamos el momento en que está esta instrucción y la comparecencia ayer en Les Corts de Carlos Mazón.