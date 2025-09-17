OCIO

'Un viaje al corazón del otoño': la fiesta de bienvenida de Petrer a la nueva estación

Será el viernes 26 de septiembre, de 18:00 a 21:00 horas, en el Parque Cronista Hipólito Navarro

Mayte Vilaseca

Elche |

Para el viernes 26 de septiembre, la concejalía de Infancia y Juventud que dirige el edil Alejandro Ruiz ha planteado “Una visita al corazón del otoño”, una actividad que “sigue el rastro de las fiestas de bienvenida de las estaciones que iniciamos este año”, ha indicado el concejal.

De este modo, “Una visita al corazón del otoño” será la tercera actividad de este proyecto, tras la bienvenida de la primavera, con “Ostara”, y la bienvenida al verano, con “Frescoreta”.

Con este proyecto “pretendemos poner en valor y visibilizar lo bonito de cada una de nuestras estaciones para que desde los niños hasta los jóvenes puedan disfrutar de Petrer y las estaciones desde otra perspectiva”, según explica en esta entrevista el edil de juventud

