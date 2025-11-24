El vertido de un litro de aceite industrial puede llegar a contaminar 10.000 litros de agua

La refinería circular y la valorización de los residuos industriales es el eje del trabajo que lleva a cabo la start-up E-zero Renewable Energy ubicada en el Parque Científico de la UMH y que cuenta con su propia planta en el Polígono Industrial de Carrús. Su propuesta es clara: que la empresas e industrias que utilizan aceite industrial cuenten con sus servicios a la hora de deshacerse de este producto. Ellos lo recogen y lo depuran hasta convertirlo de nuevo en un aceite reutilizable. Además, estos días han firmado una alianza con la Oficina de Simbiosis Industrial de Alicante que refuerza el compromiso de ambas entidades con la eficiencia de recursos, la descarbonización y la implantación de la economía circular en el tejido productivo local.