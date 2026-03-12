Valorar y tasar correctamente una vivienda: la importancia de la profesionalidad

El primer paso antes de sacar al mercado un inmueble es tener una valoración correcta para establecer su precio. Si esta parte del proceso, la tasación, no se hace con criterios objetivos, el vendedor corre el riesgo de caer en lo que los agentes de la propiedad inmobiliaria califican como "quemar" dicha vivienda. En los casos en los que el precio de venta se basa en lo que otros vecinos del entorno han conseguido anteriormente o en el valor sentimental que le añadimos a la vivienda, pasarán meses o incluso años antes de encontrar un comprador.

Este es el tema que aborda de forma clara Javier Puebla, profesor de economía en la Universidad de Alicante y gerente de InmoUrbana, en esta entrevista en Más de uno Elche-Comarcas del VInalopó.