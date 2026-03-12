RINCÓN INMOBILIARIO

Valorar y tasar correctamente una vivienda: la importancia de la profesionalidad

Javier Puebla, economista y gerente de InmoUrbana, explica por qué establecer el precio de mercado de un inmueble en casos complejos como las herencias o separaciones, es fundamental antes de sacarlo a la venta

Mayte Vilaseca

Elche |

El primer paso antes de sacar al mercado un inmueble es tener una valoración correcta para establecer su precio. Si esta parte del proceso, la tasación, no se hace con criterios objetivos, el vendedor corre el riesgo de caer en lo que los agentes de la propiedad inmobiliaria califican como "quemar" dicha vivienda. En los casos en los que el precio de venta se basa en lo que otros vecinos del entorno han conseguido anteriormente o en el valor sentimental que le añadimos a la vivienda, pasarán meses o incluso años antes de encontrar un comprador.

Este es el tema que aborda de forma clara Javier Puebla, profesor de economía en la Universidad de Alicante y gerente de InmoUrbana, en esta entrevista en Más de uno Elche-Comarcas del VInalopó.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer