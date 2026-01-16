Tortugas en el rio Vinalopó: crece el número de ejemplares de esta especie autóctona

De la mano de la asociación Acció Ecologista-Agró y su proyecto Emys en la comarca del Baix Vinalopó, este martes se ha conocido que la población de tortuga de agua autóctona de la Península ibérica (Mauremys leprosa) ha consolidado su recuperación en el entorno del río Vinalopó a su paso por Elche.

Durante el pasado año, el segundo consecutivo de estudio, se han identificado hasta 39 ejemplares de esa especie, de las que 25 eran nuevos, no registrados en la campaña del año anterior.

De esos nuevos ejemplares detectados, 19 son macho y nueve hembras.

Además, en el marco de la campaña promovida por la asociación ecologista también se identificaron y encontraron nueve tortugas exóticas. Todas fueron trasladadas al Centro de Recuperación de Fauna de Santa Faz.

La iniciativa de Acció Ecologista-Agró es una iniciativa ciudadana que cuenta con el apoyo de la Generalitat Valenciana y Caixa Popular.

Conocemos más sobre este proyecto en esta entrevista con su coordinadora, Andrea Márquez.