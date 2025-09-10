NUEVA TEMPORADA

Tesoros del Vinalopó: la Ermita de San Crispín, más allá de la devoción al patrón de los zapateros

Inés Serna Ors nos desvela de la mano de Josué Cerdán, algunos de los secretos mejor guardados de esta enclave esencial para los ilicitanos

Mayte Vilaseca

Elche |

Parece que está toda la vida levantada en Carrús. Sin embargo, la Ermita de San Crispín se construyó en los años cincienta por iniciativa de un grupo de empresarios fabricantes de calzado de Elche que querían contar con un templo estable para guardar la imagen de su patrón. Desde entonces ha sido uno de los lugares de celebración, devoción y romería más visitados y disfrutados por los ilicitanos. Hasta allí nos leva en el primer programa de esta temporada radiofónica, nuestra colaboradora la artista Inés Serna Orts, en su afán por difundir los tesoros del Vinalopó

