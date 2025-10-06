Smart Growth, un congreso sobre crecimiento empresarial de la mano del PCUMH, JOVEMPA y AlicanTEC

El evento tiene como objetivo inspirar, conectar y aportar claves estratégicas al ecosistema emprendedor y empresarial, ofreciendo experiencias reales, tendencias en innovación, oportunidades de financiación y herramientas prácticas para afrontar los retos del crecimiento. Se trata de un espacio de aprendizaje y networking abierto a emprendedores, directivos, inversores y profesionales que buscan hacer evolucionar sus proyectos y empresas de manera sostenible y competitiva. Jornada organizada por el PCUMH en colaboración con Jovempa Elche y AlicanTEC. Todos los datos en esta entrevista con Sergio Román, responsable de Crecimiento Empresarial del Parque Científico de la UMH