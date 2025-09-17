MOVILIZACIÓN

El Sindicato Médico convoca huelga el 3 de octubre en defensa de su estatuto marco

Los facultativos piden al Ministerio de Sanidad que se les escuche y se reconsideren sus condiciones laborales

Mayte Vilaseca

Elche |

Los médicos de las comarcas del Vinalopó como del resto de la Comunitat Valenciana y España llevan meses reivindicando la elaboración de un estatuto marco propio que recoja las características especiales de su trabajo en relación a temas como las guardias, las horas extraordinarios y el volumen de pacientes a los que tienen que atender. Hasta ahora las conversaciones han sido infructuosas y los facultativos han pasado de las concentraciones a las puertas de los centros sanitarios a la convocatoria de una jornada de huelga el 3 de octubre. Hablamos de ello con Maria José Ramos, portavoz del Sindicato Médico en Elche.

