El Sindicato Médico convoca huelga el 3 de octubre en defensa de su estatuto marco

Los médicos de las comarcas del Vinalopó como del resto de la Comunitat Valenciana y España llevan meses reivindicando la elaboración de un estatuto marco propio que recoja las características especiales de su trabajo en relación a temas como las guardias, las horas extraordinarios y el volumen de pacientes a los que tienen que atender. Hasta ahora las conversaciones han sido infructuosas y los facultativos han pasado de las concentraciones a las puertas de los centros sanitarios a la convocatoria de una jornada de huelga el 3 de octubre. Hablamos de ello con Maria José Ramos, portavoz del Sindicato Médico en Elche.