ENTREVISTA

Silvia Verdú: "Me he propuesto completar el post trasvase para traer el agua que necesita Pinoso"

La nueva alcaldesa confía en completar esta obra en los dos años que quedan de la actual legislatura

Mayte Vilaseca

Elche |

Impulsar la llegada del agua y al mismo tiempo mejorar la calidad ambiental de los acuíferos del Vinalopó, mediante el ahorro de agua del mismo y la sustitución para riego de la extracción de aguas subterráneas por aguas superficiales. Este es el objetivo de las obras de conexión del post trasvase con el municipio de Pinoso y el reto más importante que se ha marcado la nueva alcaldesa de esta localidad del Medio Vinalopó para lo que resta de legislatura. En esta primera entrevista con Silvia Verdú, desde que el pasado viernes 5 de septiembre asumiera oficialmente su cargo de primer edil, repasamos sus objetivos así como el talante con el que asume este reto tras la dimisión de Lázaro Azorín.

