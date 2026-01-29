Este jueves

El sector agrario y la situación de la sanidad pública en Elche han sido protagonistas en la tertulia política

Han participado Patricia Maciá, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Elche; Esther Díez, portavoz de Compromís per Elx; y Juan de Dios Navarro, portavoz del grupo municipal del PP

Onda Cero Elche

Elche |

La tertulia política se emite todos los jueves a partir de las 12:20 horas desde los estudios de Onda Cero Elche.
En la tertulia política de este jueves hemos abordado las reivindicaciones del Camp d’Elx, que hoy ha estado presente también de forma masiva en la tractorada convocada en Alicante por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Coag) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (Upa) han convocado para el jueves manifestaciones.

También hemos se ha puesto sobre la mesa de debate la situación de la sanidad pública en Elche.

En la tertulia han participado Patricia Maciá, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Elche; Esther Díez, portavoz de Compromís per Elx; y Juan de Dios Navarro, portavoz del grupo municipal del PP.

