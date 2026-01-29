El sector agrario y la situación de la sanidad pública en Elche han sido protagonistas en la tertulia política

En la tertulia política de este jueves hemos abordado las reivindicaciones del Camp d’Elx, que hoy ha estado presente también de forma masiva en la tractorada convocada en Alicante por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Coag) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (Upa) han convocado para el jueves manifestaciones.

También hemos se ha puesto sobre la mesa de debate la situación de la sanidad pública en Elche.

En la tertulia han participado Patricia Maciá, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Elche; Esther Díez, portavoz de Compromís per Elx; y Juan de Dios Navarro, portavoz del grupo municipal del PP.