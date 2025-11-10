La Ruta de las ermitas del camp d'Elx tendrá once paradas y reunirá a mas de 300 participantes

La Ruta de las Ermitas de Elche cumple este fin de semana su edición número nueve. Propone un recorrido con parada en once ermitas repartidas por todo el municipio con salida desde el Hort del Xocolater. Esta cita deportiva y cultural la organiza el Ateneo Policía Local Elche, contará con 300 inscritos y la colaboración de sesenta voluntarios. El presidente del Ateneo, José Ángel Martínez, explica cómo llevan los preparativos y todos los detalles de la organización, itinerarios, avituallamientos y medidas de seguridad.