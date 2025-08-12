PRECAUCIÓN

Quemaduras por pólvora: Cómo prevenirlas y cómo actuar

La Dra. María José Miralles, directora de Continuidad Asistencial del área de salud del Hospital del Vinalopó desmonta los remedios caseros

Mayte Vilaseca

Elche |

Ni aplicar pasta de dientes ni aceite de oliva ni muchísimo menos lejía . Los remedios caseros están totalmente desaconsejados ante una quemadura por pólvora o por algún artefacto pirotécnico. Agua fresca y todo lo mas un jabon neutro y si la lesión es grave acudir inmediatamente a los servicios de urgencias. Son las claves de cómo actuar y de las que nos habla la Dra. María José Miralles en esta entrevista en la que además, da buenos consejos para prevenir quemaduras por manejo de artefactos pirotécnicos con especial hincapié en su uso por parte de menores.

