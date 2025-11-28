¿Por qué es tan importante utilizar los antibióticos sólo cuando son necesarios?

¿Cómo se diferencia una infección bacteriana, que requiere antobioticos, de una infección viral donde no son efectivos? ¿Qué riesgos existen al automedicarse y cómo asegurar que un tratamiento sea eficaz? Estas son de de las preguntas que le planteamos al Dr. Fernando Román en torno al uso y abuso de los antibióticos. Además nos deja algunas claves sobre habitos cotidianos que pueden ayudar a reducir la necesidad de tomar antibióticos y un importante mensaje sobre su uso para preservar la salud colectiva