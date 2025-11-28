SALUD

¿Por qué es tan importante utilizar los antibióticos sólo cuando son necesarios?

El Dr. Fernando Román, jefe de la básica del Vinalopó, explica los riesgos de automedicarse y los errores mas frecuentes que se cometen en torno a este grupo de medicamentos

Mayte Vilaseca

Elche |

¿Cómo se diferencia una infección bacteriana, que requiere antobioticos, de una infección viral donde no son efectivos? ¿Qué riesgos existen al automedicarse y cómo asegurar que un tratamiento sea eficaz? Estas son de de las preguntas que le planteamos al Dr. Fernando Román en torno al uso y abuso de los antibióticos. Además nos deja algunas claves sobre habitos cotidianos que pueden ayudar a reducir la necesidad de tomar antibióticos y un importante mensaje sobre su uso para preservar la salud colectiva

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer