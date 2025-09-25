¿Qué va a suponer para los ilicitanos la subida de la tasa de basuras y la bajada del IBI?

El año que viene la factura por la recogida de basura aumentará un 75%. Ese porcentaje se suma al 25 % que ha subido este año en aplicación de la normativa europea que obliga a los ayuntamientos a equiparar el coste del servicio con los ingresos. El recibo medio el año que viene quedará entre los 109 y los 154 euros al año. Esta tasa se verá bonificada en el caso de familias o personas en situación vulnerable y además, obtendrán bonificación del 30% aquellos que acudan al menos una vez al mes al punto limpio y además, los que lleven residuos peligrosos, por cada vez que acudan al punto limpio tendrán un 5% añadido. A este respecto la oposición considera que el alcalde mintió cuando afirmó hace ahora un año que la subida de la nueva tasa por la recogida de basura se haría de forma gradual a lo largo de los años a razón de un 33% por año.

En la otra cara de la moneda, otro impuesto que se modifica para el año que viene es el IBI que se rebaja en un 2%. Este es el tema central de la tertulia de esta semana en Más de uno Elche-Comarcas del Vinalopó.