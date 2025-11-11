PARTICIPACIÓN

Qué rabia me da: el podcast ciudadano de Mariger Pomares

Crecen las quejas de los vecinos de Gran Alacant por la plaga de mosquitos

Mayte Vilaseca

Elche |

Pese a las actuaciones de fumigación que el Ayuntamiento de Santa Pola lleva a cabo de forma periódica, los vecinos de Gran Alacant siguen denunciando la presencia masiva de mosquitos, especialmente en los parques públicos. De hecho, esta semana Mariger Pomares se hace eco de las quejas de una madre que denuncia que a partir de las seis de la tarde tienen que irse a casa porque es inviable estar en zonas verdes con los niños.

A este respecto contamos también con la respuesta a esta queja por parte del concejal de Sanidad de la villa marinera.

