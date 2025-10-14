Qué rabia me da: el podcast ciudadano de Mariger Pomares

Esta semana Mariger Pomares se hace eco de las quejas de vecinos de Arenales del Sol por los cambios que el Ayuntamiento de Elche va a introducir en la Avenida de San Bartolomé de Tirajana en relación con el tráfico. El proyecto consiste en dejar de un solo sentido la circulación por esta vía, pasar de dos carriles a uno y cambiar una de las líneas de aparcamientos en fila por aparcamientos en batería con el fin de ganar plazas. ¿Qué es lo que no ven claro algunos vecinos y empresarios de la zona? No te pierdas esta semana nuestra sección más participativa.