¿Qué pasa en la Residencia de Mayores de Altabix?

La Asociación de Residencias Dignas de la Comunitat Valenciana, ReCoVa, ha denunciado públicamente, una vez más, deficiencias de funcionamiento y mantenimiento en la residencia pública de la tercera edad de Altabix, en Elche, que depende de la Conselleria de Políticas Inclusivas.

La entidad ha asegurado que los residentes del centro carecen de los especialistas en enfermería y auxiliares que son necesarios para atender a los usuarios del centro con una “mínima dignidad”.

Además, desde la Asociación de Residencias Dignas de la Comunitat Valenciana se ha incidido en que continúan registrando “errores reiterados” en la administración de la medicación; problemas de “falta de higiene”; “carencias en la alimentación” de los residentes; y falta de mantenimiento de las instalaciones.

Asimismo, la entidad ha denunciado que este verano “un residente accedió a la azotea” del centro de la tercera edad “porque se dejaron la puerta de salida a la misma abierta" poniendo en peligro su vida.

Desde ReCoVa se ha lamentado que el centro siga gestionado por una empresa bajo una concesión administrativa que está expirada desde el último trimestre del año 2022 y acusan al director de negligencia.

Este es el primero de los temas que abordamos en la Tertulia de este jueves 2 de octubre, en Más de uno Elche-Comarcas del Vinalopó.