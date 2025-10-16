TERTULIA

¿Por qué se encarga el Ayuntamiento de limpiar y monitorizar los barrancos del municipio si son competencia de la CHS?

Juan de Dios Navarro (PP), Patricia Maciá (PSOE), Jose Pedro Sáez (VOX), Esther Díez (Compromís) y el profesor José Ruiz analizan el enfrentamiento entre el consistorio y la Confederación Hidrográfica del Segura

Mayte Vilaseca

Elche |

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, anunció este miércoles que el Ayuntamiento se hará cargo de la monitorización y limpieza de los barrancos de Barbasena y Los arcos ante la negativa de la Confederación Hidrográfica del Segura a levar a cabo estas actuaciones. Este es el tema central de la tertulia política de esta semana en Más de uno Elche-Comarcas del VInalopó.

Además, analizamos la polémica suscitada por la decisión de que el nuevo centro de salud que se está construyendo en la zona del Huerto de Travalón no lleve el nombre de Ernest Lluch tal como había propuesto el anterior gobierno municipal de Elche, formado por PSOE y Compromís.

