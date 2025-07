El PSOE de Elche acusa al equipo de gobierno de dejar a 35 familias fuera del punto de Respiro Familiar de Arenales

El PSOE ha acusado al equipo de gobierno de dejar a familias fuera del punto del Respiro Familiar de Arenales del sol por no haber buscado otras alternativas. Según Mariano Valera, portavoz adjunto del grupo socialista, a 35 familias no se les ha concedido dichas plazas y no les han ofrecido otras opciones.

Este servicio, que ofrece apoyo a personas con discapacidad y descanso a sus cuidadores y en el que 115 familias solicitaron plaza, solo ha concedido 80 de ellas.

Valera ha denunciado este jueves la “falta de sensibilidad” del gobierno local del PP y Vox por dejar fuera a estas familias que necesitan dichos servicios. Piden al consistorio que tenga una mejor planificación de este servicio con más previsión y recursos de cara al año que viene.