SEGURIDAD EN VERANO

Piscinas privadas ¿Cuándo es obligatorio contar con un socorrista?

Julio Gil lo tiene claro: aunque la medida de la piscina sea inferior a 200 metros cuadrados, si la urbanización tiene muchos vecinos es aconsejable contar con este servicio

Mayte Vilaseca

Elche |

En verano los ahogamientos y accidentes en piscinas, tanto de viviendas particulares como de urbanizaciones, se repiten año tras año. Pese a que la normativa obliga a contar con un socorrista sólo a partir de piscinas con más de 200 metros cuadrados de lámina de agua, la afluencia de bañistas y la edad media de estos deben ser dos factores a tener en cuenta para evitar sustos y accidentes. Nos adentramos en esta faceta del verano de la mano de Julio Gil, coordinador del servicio de socorrismo de la empresa Ambumar, con quien también recordamos las precauciones que se deben tener en las playas, especialmente de noche.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer