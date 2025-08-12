Piscinas privadas ¿Cuándo es obligatorio contar con un socorrista?

En verano los ahogamientos y accidentes en piscinas, tanto de viviendas particulares como de urbanizaciones, se repiten año tras año. Pese a que la normativa obliga a contar con un socorrista sólo a partir de piscinas con más de 200 metros cuadrados de lámina de agua, la afluencia de bañistas y la edad media de estos deben ser dos factores a tener en cuenta para evitar sustos y accidentes. Nos adentramos en esta faceta del verano de la mano de Julio Gil, coordinador del servicio de socorrismo de la empresa Ambumar, con quien también recordamos las precauciones que se deben tener en las playas, especialmente de noche.