SANTA POLA

Los pescadores consideran un ligero respiro el compromiso del gobierno de España de relajar las condiciones de pesaje de las capturas

Desde la Cofradía de Pescadores se reafirman en su compromiso de tratar de cumplir con el conteo y el pesaje de las capturas aunque insisten en que la medida de la UE sigue siendo un nuevo golpe al sector

Mayte Vilaseca

Elche |

La reunión que mantuvieron ayer representantes de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores con la Secretaría General de Pesca del gobierno de España terminó con la adopción de una serie de compromisos por parte de las autoridades españolas para flexibilizar el control de cumplimiento nueva normativa europea en materia de control de pesaje de las capturas. No tendrán que informar de de dichas capturas cuatro horas antes de llegar a puerto, sino cuando pongan rumbo al punto de amarre y además, la cantidad exacta podrá comunicarse una vez atracado el pesquero.

Pese a esta flexibilización de la norma y el compromiso de hacer todo lo posible por cumplirla, los pescadores de Santa Pola siguen quejándose de que se trata de un nuevo palo en las ruedas del sector. Hablamos de ello con José Antonio Díez, secretario técnico de la Cofradía de Pescadores de Santa Pola.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer