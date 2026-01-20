Los pescadores consideran un ligero respiro el compromiso del gobierno de España de relajar las condiciones de pesaje de las capturas

La reunión que mantuvieron ayer representantes de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores con la Secretaría General de Pesca del gobierno de España terminó con la adopción de una serie de compromisos por parte de las autoridades españolas para flexibilizar el control de cumplimiento nueva normativa europea en materia de control de pesaje de las capturas. No tendrán que informar de de dichas capturas cuatro horas antes de llegar a puerto, sino cuando pongan rumbo al punto de amarre y además, la cantidad exacta podrá comunicarse una vez atracado el pesquero.

Pese a esta flexibilización de la norma y el compromiso de hacer todo lo posible por cumplirla, los pescadores de Santa Pola siguen quejándose de que se trata de un nuevo palo en las ruedas del sector. Hablamos de ello con José Antonio Díez, secretario técnico de la Cofradía de Pescadores de Santa Pola.