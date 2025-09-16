La PAH considera imprescindible ampliar el parque público de vivienda en alquiler en Elche

Gloria Marín lleva casi dos décadas prestando apoyo y asesoramiento a personas en riesgo de perder su vivienda. A lo largo de estos años ha visto como a la amenaza de desahucio en familias que no pueden seguir haciendo frente a sus hipotecas se suma un nuevo problema: el de los desahucios por fin de contrato de alquiler. Una herramienta por la que hay propietarios que cuando finaliza el contrato que tienen vigente con sus arrendatarios, les invitan a firmar uno nuevo con una subida de precio más que notable si quieren seguir en esa vivienda.

Este es uno de los casos que abordamos en esta entrevista con el fin de obtener una radiografía real del problema de la vivienda en Elche.