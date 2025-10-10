Pablo Ruz: "Acometer el arreglo de los barrancos, incluso pagando de dinero municipal, era algo imprescindible y ahora lo vemos"

Entrevistamos al alcalde de Elche, Pablo Ruz para analizar la coordinación entre las diferentes instituciones y entidades que colaboran en el servicio de atención a emergencias al establecerse la alerta roja por posibles lluvias torrenciales para este viernes 10 de octubre.

Con él hablamos de los dispositivos de apoyo a personas en situación de calle, la limpieza de barrancos, el control de las viviendas ubicadas en zonas potencialmente inundables y como se lleva a cabo el trabajo de este dispositivo conjunto.